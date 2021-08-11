Euro
10.16
Dolar
8.65
BIST 100
1,410.87
Altın
1,751.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, sel nedeniyle helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesi'ne nakledildi

Milli Savunma Bakanlığı, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam helikopterlerin Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 11.08.2021
Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, sel nedeniyle helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesi'ne nakledildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 6 helikopterle sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Helikopterlerimiz Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları alarak Sinop Devlet Hastanesi'ne tahliye etti." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hamilelere Kovid-19 aşısı tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Tüm okullarımız zamanında yüz yüze eğitime açılacak

Benzer haberler

Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, sel nedeniyle helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesi'ne nakledildi

Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, sel nedeniyle helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesi'ne nakledildi

Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan selden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı

'Yeşil vatan'ın korunmasına Mehmetçik'ten büyük katkı

'Yeşil vatan'ın korunmasına Mehmetçik'ten büyük katkı
Muğla'da yangınla mücadelede yaralanan 2 orman işçisi hastaneye kaldırıldı

Muğla'da yangınla mücadelede yaralanan 2 orman işçisi hastaneye kaldırıldı
Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bırakarak ölüme terk ettiği anlar İHA tarafından görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bırakarak ölüme terk ettiği anlar İHA tarafından görüntülendi