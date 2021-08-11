Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, sel nedeniyle helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesi'ne nakledildi
Milli Savunma Bakanlığı, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam helikopterlerin Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 6 helikopterle sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam edildiği belirtildi.
Her zaman asil milletimizin emrindeyiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2021
TSK’ya ait 6 helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da arama-kurtarma görevine devam ediyoruz. Helikopterlerimiz Sinop Ayancık Devlet Hastanesindeki hastaları alarak Sinop Devlet Hastanesine tahliye etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/9iEy96l2Mm
Paylaşımda, "Helikopterlerimiz Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları alarak Sinop Devlet Hastanesi'ne tahliye etti." bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.