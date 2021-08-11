Euro
10.16
Dolar
8.65
BIST 100
1,410.87
Altın
1,751.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe huzur' asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 3 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Taha Erham Keleş, İlyas Kaçar   | 11.08.2021
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe huzur' asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen, "Yeditepe Huzur" uygulaması saat 19.00'da başladı.

Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde oluşturulan polis kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapılıyor.

Asayiş uygulamasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri yer alıyor.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Uygulama kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması saat 21.00'de sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hamilelere Kovid-19 aşısı tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Tüm okullarımız zamanında yüz yüze eğitime açılacak

Benzer haberler

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe huzur' asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe huzur' asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor