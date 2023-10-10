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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Anıtkabir'i ziyaret etti

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Sümeyye Dilara Dinçer, Salih Okuroğlu  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Ankara

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Nehammer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Nehammer, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Nehammer, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, Avusturya ve Türkiye ile iki ülkenin vatandaşları arasındaki birlikteliğe, dayanışmaya ve samimi dostluğa minnetle."

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