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Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişler 2024'te arttı

Türkiye'den Avrupa'ya açılan gümrük kapılarından geçen yıl 15 milyon 979 bin 513 yolcu geçiş yaptı.

Cihan Demirci  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişler 2024'te arttı Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli'ndeki Dereköy gümrük kapılarında hareketli bir yıl yaşandı.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Demirköy ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarındaki yolcu trafiği geçen yıl 2023'e göre yaklaşık yüzde 7 artış gösterdi.

Gümrük kapılarından 2023'te 14 milyon 963 bin 180 yolcu giriş çıkışı olurken 2024'te bu sayı 15 milyon 979 bin 513'e yükseldi.

Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 8 milyon 44 bin 294 yolcu girişi, 7 milyon 935 bin 219 yolcu çıkışı oldu.

Kapıkule, 8 milyon 289 bin 389 yolcu giriş çıkışıyla en hareketli gümrük noktası oldu.

Kapıkule'yi 3 milyon 12 bin 421 yolcuyla İpsala, 2 milyon 306 bin 850 yolcuyla Hamzabeyli, 1 milyon 479 bin 853 yolcuyla Dereköy, 891 bin yolcuyla Pazarkule gümrük kapıları izledi.

Gümrük kapılarından geçen yıl 4 milyon 733 binek araç giriş çıkış yaptı

Trakya'daki gümrük kapılarından giriş çıkış yapan binek araç sayısı da 2024'te 2023'e göre yüzde 6 arttı.

Gümrük kapılarından 2023'te 3 milyon 776 bin 36 araç giriş çıkış yaparken bu rakam 2024'te 4 milyon 733'e yükseldi.

Gümrük Kapısı2023 Giriş2023 Çıkış2023 Toplam2024 Giriş2024 Çıkış2024 ToplamDeğişim Oranı (Giriş) yüzdeDeğişim Oranı (Çıkış) yüzde

Değişim Oranı (Toplam Hacim)

yüzde

Kapıkule4.159.4713.870.2858.029.7564.322.5573.966.8328.289.389423
Hamzabeyli1.061.9641.215.4392.277.4031.059.9611.246.8892.306.850-0,1931
İpsala1.232.7211.267.3872.500.1081.493.3391.519.0823.012.421212020
Pazarkule316.177377.011693.188418.943472.057891.000332529
Dereköy739.904722.8211.462.725749.494730.3591.479.853111
Toplam7.510.2377.452.94314.963.1808.044.2947.935.21915.979.513767
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