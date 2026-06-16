Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İbrahim Halil Aktürk
16 Haziran 2026•Güncelleme: 16 Haziran 2026
Şükrübey Durağı yakınında Beylikdüzü yönünde seyreden metrobüsün arka kısmındaki motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı durağa yaklaştırarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Metrobüste hasara yol açan yangın nedeniyle seferler bir süreliğine aksadı.
Yanan aracın hattan çekilmesinin ardından metrobüs seferleri normale döndü.