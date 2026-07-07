Midilli Adası'nda makilik alanda yangın çıktı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Midilli Adası’nın Skala Eresu bölgesinde makilik alanda yangın çıktığı duyuruldu.

Yangına karadan ve havadan müdahale edildiği belirtildi.

Selanik kenti yakınlarında, Triadi Thermis bölgesindeki makilik alanda da yangın çıkmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Triadi Thermis bölgesinde, yerleşim yerine yakın makilik alanda akşamüstü saatlerinde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri karadan müdahale başlatmıştı.

Diğer yandan, Eğriboz Adası'nda dün çıkan orman yangınında sorumlu oldukları gerekçesiyle reşit olmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, ilk bulgulara göre, 12 ve 13 yaşlarındaki şüphelilerin oyun amaçlı torpil patlatırken yangına neden olduğu sonucuna vardı.