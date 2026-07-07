Katar, İran’ın Doha Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu geminin hedef alınmasının şiddetle kınandığı ve olayın uluslararası deniz seyrüsefer güvenliğine, küresel enerji arzına ve uluslararası hukuka yönelik ciddi bir ihlal olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müdürü İbrahim bin Yusuf Fahru, Kanaani’yi bakanlığa çağırarak Katar’ın protesto notasını iletti.

Müdür Fahru, Katar’ın saldırıyı kesin bir dille reddettiğini, bunun deniz taşımacılığı güvenliği ile bölgenin istikrarını tehdit eden kabul edilemez bir eylem olduğunu vurguladı.

Fahru, İran’dan deniz seyrüsefer güvenliğini ve küresel enerji tedarikini tehlikeye atan uygulamalara derhal son vermesini, olayla ilgili acil açıklama yapmasını ve benzer hadiselerin tekrarını önleyecek tedbirleri almasını istedi.

Müdür Fahru ayrıca Katar’ın, uluslararası hukuk çerçevesinde ülkenin çıkarlarını ve haklarını korumak için uygun göreceği tüm adımları atma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Katar'a ait Er-Rukeyyat adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında seyir halindeyken vurulduğunu duyurmuştu.

Macid el-Ensari, "Er-Rukeyyat'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında hedef alınması, uluslararası seyrüsefer ve küresel enerji arzı güvenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı, uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

İran devlet televizyonu ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduğunu bildirmişti.

Haberde, Katar'a ait "Al-Rekayyat" gemisinin "ABD Donanması desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Umman rotasından geçmeyi planladığını ancak tekrarlanan uyarıları görmezden geldikten sonra hedef alındığı" belirtilmişti.

İran'dan Katar'ın Doha Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar’ın, Hürmüz Boğazı'nda Katar ile bağlantılı olduğu belirtilen bir gemiye yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasının kabul edilemez bir durum olduğunu ve komşuluk ilkesi ile bağdaşmadığını kaydetti.

İran’ın, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının 5. maddesine göre, Hürmüz Boğazı’nın yönetimi ile seyrüsefer hizmetlerinin sağlanması için gerekli tedbirleri alma taahhüdünde bulunduğunu vurgulayan Bekayi, Katar’a ait denizcilik şirketlerinin mutabakat zaptına aykırı davranışlardan kaçınmalarını beklediklerini aktardı.

Bekayi ayrıca, bazı gemilerin İran’ın belirlediği rota dışında GPS izleme cihazlarını kapatarak boğazdan geçiş yapma girişimlerinin deniz kazasına sebebiyet verebileceğini ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi tehlikeye atacağını belirtti.