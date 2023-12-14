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Artvin'de heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı

Artvin'de meydana gelen heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı.

Yusuf Okur  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Artvin'de heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı

Artvin

Merkeze bağlı Ortaköy köyü Topluca Mahallesi'nde Muhittin Öztürk'e ait evin olduğu alanda heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Heyelanda, kimsenin bulunmadığı 2 katlı ahşap ev ile yanındaki ahır yıkıldı.

Bir bölümü samanlık olarak kullanılan ahırdaki bir büyükbaş hayvan telef oldu, enkazda kalan bir inek ise ekiplerce kurtarıldı.

AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışması devam ediyor.

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