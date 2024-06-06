Dolar
32.25
Euro
35.07
Altın
2,362.89
ETH/USDT
3,844.40
BTC/USDT
70,907.00
BIST 100
10,427.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Tunç, Ankara’da “Türkiye Noterler Birliği 53. Olağan Kongresi”nde konuşuyor
logo
Gündem

Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen 5 kişiden 1'i öldü

Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Yusuf Okur  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen 5 kişiden 1'i öldü

Artvin

Kiraladıkları özel bir işletmeye ait gezi teknesinin Borçka Baraj Gölü'nde dün alabora olması sonucu göle düşen 5 kişiden Mete Okumuş (35), Artvin Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunmayan Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya'nın aynı hastanedeki tedavileri sürüyor.

Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin dün alabora olması sonucu Mete ve Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya göle düşmüştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan 5 kişi Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri alanındaki bazı kanunlar, Resmi Gazete'de yer aldı
Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Küçükçekmece'de çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı
İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü trafik yoğunluğu

Benzer haberler

Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen 5 kişiden 1'i öldü

Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen 5 kişiden 1'i öldü

Balkonun çökmesi sonucu felç kalan eşine 43 yıldır özenle bakıyor

"Sakin şehir" Şavşat, doğa tutkunlarının rotasında

Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kişi öldü

Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kişi öldü
Dünyanın dört bir yanındaki sel felaketlerinde mayısta yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti

Dünyanın dört bir yanındaki sel felaketlerinde mayısta yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti
Havaların ısınmasıyla artan KKKA vakalarına karşı uyarı

Havaların ısınmasıyla artan KKKA vakalarına karşı uyarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet