Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan yolda çalışma yürütülüyor
Kastamonu'da, Cide-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.
Kastamonu
İlyasbey köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Ekipler heyelan sonrası kayan yolun düzenlenmesi için çalışma başlattı.
Kontrollü olarak küçük araçların geçişine izin verilen kara yolunda, gece saatlerinden itibaren ağır tonajlı araçların da geçişine izin verileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.