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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Günay Nuh   | 02.02.2023
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor Fotoğraf: Yaşar Mert/AA

Ardahan

Bölgede bir süredir devam eden ve sabahtan itibaren etkisini artıran kar, kentin yüksek kesimlerinde tipiye dönüştü.

Tipi ve kar, yüksek kesimlerdeki yollarda görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü, buzlanmaya neden oldu.

Kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisi, zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Yolun Kırmızı Topraklı mevkisinde kayan bir tır da İlçe Özel İdare ve Karayolları ekiplerince iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

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