AB Komisyonu, İspanya ile Fas arasındaki işbirliği sayesinde hafta sonu Sebte'ye yönelik yeni düzensiz sınır geçişi girişimlerinin engellendiğini ancak bölgede kalan birkaç bin düzensiz göçmenin geri gönderilmesini beklediğini bildirdi.

AB Komisyonu: Sebte'ye yeni düzensiz geçişler engellendi, kalanların geri gönderilmesini bekliyoruz AB Komisyonu, İspanya ile Fas arasındaki işbirliği sayesinde hafta sonu Sebte'ye yönelik yeni düzensiz sınır geçişi girişimlerinin engellendiğini ancak bölgede kalan birkaç bin düzensiz göçmenin geri gönderilmesini beklediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Markus Lammert, Komisyonun günlük basın toplantısında Sebte'deki düzensiz göç hareketliliğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lammert, "Şu anda öncelik, İspanyol ve Fas makamlarının durumun kontrolünü sürdürmesi ve Sebte'de yasa dışı şekilde kalan herkesin hızlı biçimde geri dönüşünün sağlanmasıdır." dedi.

Hafta sonu İspanya ile Fas arasındaki işbirliğinin sonuç verdiğini belirten Lammert, yeni düzensiz sınır geçişi girişimlerinin engellendiğini ve sınırların güvenliğinin korunduğunu ifade etti.

Lammert, düzensiz göçün önlenmesi ve caydırıcılık açısından Komisyonun sosyal medya platformları ve teyit kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmaların da önem taşıdığını belirterek, göçmen kaçakçılığı ağlarının yaydığı dezenformasyonla mücadele edildiğini ve kaçakçılıkla bağlantılı bazı hesapların kapatıldığını aktardı.

Sebte'de halen "birkaç bin" düzensiz göçmen bulunuyor

AB Komisyonunun geçen hafta Sebte'ye gönderdiği teknik heyetin sahadaki ihtiyaçları ve AB'nin sağlayabileceği ilave desteği değerlendirdiğini anlatan Lammert, heyetin merkezi ve yerel makamların yanı sıra sahadaki çeşitli aktörlerle temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Komisyonun Sebte'de bulunan düzensiz göçmenlerin sayısına ilişkin kendi tahmininin bulunmadığını belirten Lammert, merkezi ve yerel yönetimler ile sahadaki diğer aktörlerin verilerine dayandıklarını söyledi.

İspanyol makamlarının düzensiz göçmenlerin insani durumuna yanıt vermek amacıyla kabul kapasitesini artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Lammert, Fas makamlarının da refakatsiz çocuklar dahil Sebte'ye düzensiz yollarla ulaşanları geri almaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını not ettiklerini söyledi.

Lammert, İspanya İçişleri ve Dışişleri bakanlarının Sebte'de yasa dışı şekilde kalan hiç kimsenin İspanya ana karasına gönderilmeyeceği yönündeki açıklamalarına da dikkati çekti.

"Sebte'de yasa dışı şekilde kalan herkesin geri gönderilmesi yönündeki beklentimizi vurgulamaya devam ediyoruz." diyen Lammert, Komisyonun gelişmeleri yakından takip edeceğini bildirdi.

Refakatsiz çocukların geri dönüşü de gündemde

Basın toplantısında Lammert'e, Sebte'deki refakatsiz çocukların da Fas'a geri gönderilip gönderilmeyeceği ve bu kişilere yönelik özel koruma hükümlerinin nasıl uygulanacağı da soruldu.

Lammert, AB mevzuatında düzensiz durumda bulunan refakatsiz çocukların geri gönderilmesine ilişkin de hükümler bulunduğunu belirterek, "Bu da AB hukuku kapsamındadır." dedi.

İspanya ve Fas makamlarını söz konusu geri dönüşlerin etkin biçimde gerçekleşmesini sağlamak üzere birlikte çalışmaya teşvik ettiklerini dile getiren Lammert, AB Komisyonunun da bu süreci kolaylaştırmaya ve desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

İspanya'nın talebi halinde AB desteği artırılacak

Lammert, AB'nin İspanya'ya sınır altyapısı dahil mali destek sağlamaya, ayrıca AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (Europol) ve AB İltica Ajansı üzerinden ilave operasyonel destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

İspanya'ya ek mali yardım sağlanması konusunda taraflar arasında gayriresmi temasların sürdüğünü belirten Lammert, desteğin devreye girmesi için İspanyol makamların resmi talepte bulunması gerektiğini ifade etti.

"Geri dönüş merkezleri" tartışması

AB'de düzensiz göçmenlerin Birlik dışındaki üçüncü ülkelerde kurulması planlanan "geri dönüş merkezlerine" gönderilmesine yönelik tartışmalar da devam ediyor.

AB Komisyonu, geçen hafta Avusturya, Almanya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan'ın Uganda ile "geri dönüş merkezi" kurulmasına yönelik yürüttüğü belirtilen görüşmelere dahil olmadığını açıklamıştı.

Komisyon sözcüleri, belirli bir ülkede geri dönüş merkezi kurulmasına yönelik somut ve tamamlanmış herhangi bir tekliften haberdar olmadıklarını, olgunlaşmış bir teklif gelmesi halinde bunun değerlendirileceğini bildirmişti.

Sebte'deki düzensiz göç hareketliliği

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.