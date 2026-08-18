Arapça Kitap Fuarı'ndaki "Altın Harfler" standında nadir yazmalar sergileniyor

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu fuar, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "Hikaye devam ediyor" temasıyla kapılarını açtı.

Abdullah Dide Şentürk'ün kişisel koleksiyon girişimiyle başlayan çalışmada, Çad ve Nijerya gibi pek çok İslam ülkesinden toplanan orijinal yazmaların yanı sıra asıllarına uygun hazırlanan tıpkıbasım nüshalar sergileniyor.

"Kokulu mushaflar ve tarihi yazmalar sergileniyor"

Stant sorumlusu Muhammed İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergileme alanının yalnızca tarihi Kur'an-ı Kerim nüshalarıyla sınırlı kalmadığını, öne çıkan usta hattatlara ait hat levhalarına da ev sahipliği yaptığını belirtti.

Hz. Osman mushafının el yazısıyla hazırlanmış tıpkıbasım örneğinin de stantta bulunduğunu aktaran İsmail, "İbnü'l-Bevvab" olarak bilinen hattat Ebu'l-Hasan Ali bin Hilal'in nüshasından 450 yıllık bir örneğin, ünlü hattat Osman Taha'ya ait bir mushafın ve Osmanlı Devleti'nin farklı dönemlerine ait eserlerin sergilendiğini kaydetti.

İsmail, açıldığında etrafa koku yayılan tarihi "kokulu mushafların" yanı sıra Emevi, Abbasi ve Memlük dönemleri dahil olmak üzere birbirini izleyen farklı süreçlerde kaleme alınmış karma bir yazmanın da stantta görülebileceğini dile getirdi.

İmam Beyzavi Tefsiri de fuarda sergileniyor

Söz konusu nüshanın sanatsal değerine dikkati çeken İsmail, "Hattatlar, ayet aralarındaki duraklarla her bir tarihi döneme işaret etmiş ve yazıldığı dönemi gösteren özel semboller koymuş. Bu da söz konusu nüshayı olağanüstü ve sanatsal bir şaheser kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail, fuardaki stantlarını ziyaret edenlerin eserleri şaşkınlıkla izleyip, hayran kaldığını belirterek, "Bazıları dışarıdan bakıyor. Biz de onlara 'Lütfen serginin içine gelin.' diyoruz. İçeri giriyorlar ve çok memnun kalıyorlar. Sergiyi gezdikten sonra 'Bu, farklı ülkelerden Kur'an el yazmaları içeren çok güzel bir sergi' diyorlar." ifadesini kullandı.

Stantta tefsirlerin de sergilendiğini sözlerine ekleyen İsmail, bunlar arasında yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen Osmanlı dönemine ait el yazması İmam Beyzavi Tefsiri'nin de yer aldığını ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği organizasyonuyla düzenlenen fuar, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.