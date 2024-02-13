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Araç kazasında yaralanan bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Araç kazasında yaralanan bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca bugün personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in derhal Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

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