Antalya'da sağanak etkili oldu
Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.
Antalya
Kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji yetkilileri, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğini bildirdi.
Batı Akdeniz'deki yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.