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Gündem

Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

Oktay Özden   | 15.05.2022
Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya

Kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğini bildirdi.

Batı Akdeniz'deki yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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