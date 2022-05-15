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Gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişinin öldüğü gübre fabrikasının müdürü tutuklandı

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), gübre üretilen bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişinin ölmesi ve 17 kişinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gözaltına alınan işletme müdürü tutuklandı.

Tahsin Küçükkaraca   | 15.05.2022
Gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişinin öldüğü gübre fabrikasının müdürü tutuklandı

Antalya

Gübre fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısından zehirlenen Ferhat Ertuğrul (36) ile Emrah Yiğit'in (44) hayatını kaybetmesi ve 17 kişini de hastaneye kaldırılmasına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı zamanda fabrikanın ortağı olan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Döşemealtı ilçesindeki Antalya OSB'de gübre üretilen bir fabrikada 13 Mayıs'ta henüz belirlenemeyen nedenle "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısı meydana gelmiş, rahatsızlanan çalışanlar hastaneye kaldırılmıştı. Hastane kaldırılan 19 çalışandan 2'si yaşamını yitirirmiş, 2'si yoğun bakında tedaviye alınmış, 15'i ise taburcu edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında işletme müdürü gözaltına alınmıştı.

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