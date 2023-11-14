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Mersin'de sağanak etkili oluyor

Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Serkan Avci, Murat Pancar  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Mersin'de sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak trafikte aksamalara neden oldu.

Silifke ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde yayalar zor anlar yaşadı.

Saray Mahallesi'nde bulunan Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin çevresinde park halindeki araçların bir bölümü sular altında kaldı.

Kentte yağış yer yer devam ediyor.

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