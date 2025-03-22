Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.32
ETH/USDT
1,989.60
BTC/USDT
84,230.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye ile oynayacakları rövanş maçı öncesi ardından basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile bir araya geld
logo
Gündem

Antalya için zirai don uyarısı

Antalya'nın iç kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Süleyman Elcin  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Antalya için zirai don uyarısı

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde 24 Mart'a kadar hafif ve yer yer orta kuvvette don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü
Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği istimbot Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergileniyor
DMM, "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasını yalanladı
Samanlı Dağları kış safarisi yapmak isteyenleri ağırlıyor
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Benzer haberler

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Antalya için zirai don uyarısı

Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Uzmanından zirai don riskine karşı "dayanıklı bitki" önerisi

Uzmanından zirai don riskine karşı "dayanıklı bitki" önerisi
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet