Antalya için zirai don uyarısı
Antalya'nın iç kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.
Antalya
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde 24 Mart'a kadar hafif ve yer yer orta kuvvette don riski bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.