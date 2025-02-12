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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abdullah Sarica  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 8 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün talimatı doğrultusunda Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına ve başsavcılığa sevklerine yönelik çalışmalar sürüyor.

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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 8 gözaltı kararı
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