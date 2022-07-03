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HDP 5. Olağan Kongresi'ne ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü lehine atılan sloganlar nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Aylin Dal   | 03.07.2022
HDP 5. Olağan Kongresi'ne ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılan HDP 5. Olağan Kongresi'nde atılan sloganlar nedeniyle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 4 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiği, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığa sevklerinin sağlanması işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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