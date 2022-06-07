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Ankara'da terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve DEAŞ'a yönelik soruşturmalarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Serdar Açıl   | 07.06.2022
Ankara'da terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 12'si öğretmen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Bu kapsamda 5 ilde başlatılan operasyonlarda 10 FETÖ şüphelisi ile 7 DEAŞ şüphelisinin gözaltına alındığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce diğer zanlıların yakalanması için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

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