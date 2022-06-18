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Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Serdar Açıl, Tanju Özkaya   | 18.06.2022
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

Ankara

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin ve Memiş Aytekin, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklama, Memiş Aytekin ve Kamil Metin adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklandı. Hakimlik, Fikret Emek'i konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Memiş Aytekin ile Kamil Metin de savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrolle salıverildi.

Soruşturmanın geçmişi

Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Bozkır ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiş, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu hakkında 8 Haziran'da gözaltı kararı verilmiş, Göktaş dışındaki şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bora, Tuncer, Kutsal ve Dervişoğlu, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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