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Ankara'da 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü.

Yusuf Soykan Bal  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Ankara'da 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü

Ankara

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi 1237 Cadde'de su kanalı yenileme çalışması için kazı yapılması nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Bu nedenle 11 katlı binanın açık otoparkının bulunduğu alanda çökme meydana geldi.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından otoparkta hasar oluştu.

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