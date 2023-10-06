Ankara'da 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi 1237 Cadde'de su kanalı yenileme çalışması için kazı yapılması nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Bu nedenle 11 katlı binanın açık otoparkının bulunduğu alanda çökme meydana geldi.
Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından otoparkta hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.