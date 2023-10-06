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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 18 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında çok sayıda şüpheli yakalandı, uyuşturucu maddeyle kaçak ürün ele geçirildi.

İsa Toprak  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı

Ankara

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, farklı ilçelerde 11 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı, yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonlarda, 5 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan 3 kişi cezaevlerine gönderildi.

Yol kontrol noktalarında ve Jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 560 şüpheli de yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Çok sayıda uyuşturucu maddeyle kaçak sigara ele geçirildi

Uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaşılan şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 114 kök kenevir bitkisi, 293 Galara marka uyuşturucu uyarıcı madde, 1561 gram kubar esrar, 62 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 83 gram skunk, 1 gram kokain, 82 ecstasy, 4 gram eroin, 9 milimetre çapında 47 mermi, 5 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Malzemelere el konularak 12 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.

Çankaya'da kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise içerisi tütün doldurulmuş 12 bin 800 makaron, 41 bin 200 boş makaron, 650 elektronik sigara, 90 elektronik sigara likidi bulundu, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


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