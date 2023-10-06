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Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 zanlı adliyeye sevk edildi.

Müslüm Etgü  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

MİT, EGM ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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