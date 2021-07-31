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Ankara Maltepe'de otel yangını

Ankara'nın Çankaya ilçesi Maltepe semtinde bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otelde mahsur kalan bir kişi, uzatılan merdivenle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Orhan Onur Gemici,Barış Gündoğan   | 31.07.2021
Ankara Maltepe'de otel yangını Fotoğraf: Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'ndaki bir otelin çatı katından alevler yükselmeye başladı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada otelin 7. katında mahsur kalan Bilal Duran, uzatılan merdivenle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle GMK Bulvarı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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