Mersin Aydıncık'taki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Mersin
Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 28 Temmuz'da başlayan ve bazı mahalleler ile ilçe merkezine yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürdü.
Çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.