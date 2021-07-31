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Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de üç gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İsmihan Özgüven,Muzaffer Çağlıyaner   | 31.07.2021
Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale edildi.

Havadan ve karadan müdahalede bulunulan orman yangını kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

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