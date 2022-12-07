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Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler drondan kaçamadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, dronla yapılan denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 07.12.2022
Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler drondan kaçamadı

Bolu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Güzergahta, şerit ihlali ve aşırı hız yapan, emniyet kemeri takmayan, araç kullanırken cep telefonuyla görüşenler dronla tespit edildi.

Kurallara uymadığı belirlenen araçların plakalarına, Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca çeşitli cezalar kesildi.

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