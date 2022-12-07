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Düzce'de depremzedelere konteynerler teslim ediliyor

Düzce'de depremzedelere, geçici barınmaları amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlerin anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 07.12.2022
Düzce'de depremzedelere konteynerler teslim ediliyor

Düzce

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören ve "acil yıkım" kararı verilen aileler için kent merkezinde talep edilen noktalarda, Gölyaka, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde ise AFAD tarafından altyapı ve üstyapısı tamamlanan alanlara konteynerler kuruldu.

Depremzedeler için hazır hale getirilen 260 konteynerin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı.

"Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının hepsi hazır"

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, AA muhabirine, ilçede kurulan içinde çocuk parkı, oturma ve dinlenme alanları bulunan 40 konteynerin son kontrollerinin ve temizliklerinin yapıldığını söyledi.

Ailelere konteynerlerin anahtarlarını teslim etmeye başladıklarını aktaran Yavuz, hak sahibi vatandaşların taşınma işlemlerinin kısa sürede başlayacağını kaydetti.

Yavuz, eksik bir şeyin kalmadığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve AFAD Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kısa sürede böyle bir imkan oluşturuldu. Devletimiz sağolsun." dedi.

Konteynerlerde her şeyin hazır olduğunu belirten Yavuz, "Buraya gelen vatandaşımız rahat bir şekilde yerleşecek, temel ihtiyaçlarının hepsi hazır. 3 gün gibi kısa bir sürede burası hazırlandı." ifadesini kullandı.

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