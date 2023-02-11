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Amasya'da prefabrik ev ve konteyner üreticileri depremzedeler için mesaide

Amasya'nın Merzifon ilçesinde prefabrik ev ve konteyner üreticileri, depremzedeler için yoğun mesai yapıyor.

Hülya Turan, Cihan Okur   | 11.02.2023
Amasya'da prefabrik ev ve konteyner üreticileri depremzedeler için mesaide Fotoğraf: Hülya Turan / AA

Amasya

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soğuğa karşı da mücadele veren depremzedeler için Merzifon'daki prefabrik ve konteyner ev üreticileri, çalışma başlattı.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyelerinde resmi kurum, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerden gelen talepler doğrultusunda yoğun üretim yapan üreticiler, imal ettikleri prefabrik ve konteyner evleri deprem bölgesine ulaştırıyor.

Prefabrik ev üreticisi Murat Temur, AA muhabirine, piyasaya satışı durdurduklarını, depremzedeler için üretim yaptıklarını söyledi.

Depremin etkili olduğu bölgede yaşanan ağır kış şartları nedeniyle vakit kaybetmeden çalışmaya başladıklarını dile getiren Temur, "Van, Elazığ, İzmir depremlerinde olduğu gibi bu deprem felaketinde de piyasaya satışlarımızı tamamen kapattık. Sadece deprem bölgeleri için prefabrik ve konteyner üretimi yapıyoruz." dedi.

Deprem bölgesinde yaşayanlara yardımcı olabilmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Temur, şunları kaydetti:

"Depremzede kardeşlerimiz için kendi gönderdiklerimizin haricinde valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları gibi kurumlar ve hayırseverlerin talepleri doğrultusunda sevkiyat yapıyoruz. Fedakar personelimizin de yoğun mesai harcamasıyla deprem bölgesine yönelik çalışıyoruz. Hem depremzedelere hem de görevli personele yönelik prefabrik ve konteyner ev haricinde kabinli tuvaletler de üretiyoruz. Her gün deprem bölgesine sevkiyatımız var. Allah bir daha böyle bir felaketi, acıyı yaşatmasın."


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