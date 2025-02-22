Amasya'da karla kaplanan Boraboy Gölü görüntülendi
Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Amasya
Yaklaşık 1050 rakımdaki Boraboy Gölü'nü kayın, sarıçam ve sedir ağaçlarından oluşan orman çevreliyor.
Gölün kıyısındaki yürüyüş parkurları, piknik ve kamp alanları ile Boraboy Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Ormanlık alanda bulunan bungalov evleri, kafeterya, kamp ve piknik alanlarıyla doğa yürüyüş yollarına sahip parkta, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.