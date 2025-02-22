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Yaşam

Amasya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Murat Arslan  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Amasya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Fotoğraf: Murat Arslan/AA

Amasya

Amasya Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Suluova'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekiplerce ormanlık alanlara besi yemi, ot, buğday ve ekmek konuldu.

Etkinliğe, Amasya Valisi Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile Doğa Koruma Milli Parklar Amasya Şube Müdürü Habibe Yolcu katıldı.

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