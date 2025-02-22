Amasya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Amasya'nın Suluova ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Amasya
Amasya Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Suluova'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.
Ekiplerce ormanlık alanlara besi yemi, ot, buğday ve ekmek konuldu.
Etkinliğe, Amasya Valisi Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile Doğa Koruma Milli Parklar Amasya Şube Müdürü Habibe Yolcu katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.