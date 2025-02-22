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Yaşam

Niğde'de "Kardan Adam Şenliği" düzenlendi

Niğde'nin Ketençimen Yaylası'nda Kardan Adam Şenliği yapıldı.

Ahmet Demircan  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Niğde'de "Kardan Adam Şenliği" düzenlendi Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Çiftlik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şenlikte, kardan adam yapma yarışması, kar voleybolu, kayak sporcu gösterisi, kızak yarışması, çocuklara yönelik yarışma ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, 2024'te kentte çok fazla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Tüm etkinliklerde belediyenin desteğini hissettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ketençimen Yaylası'nı yazın da aktif bir şekilde kullanmak istiyoruz. Özel İdare çalışıyor, buraya yazın çim kayağı yapacağız. Vatandaşlarımızın gelip eğleneceği bir altyapı oluşturacağız. İlimizi hem yaz hem de kış döneminde festivaller şehri yapma konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Niğde doğa olarak inanılmaz güzelliklere sahip, çok güzel dağlarımız var. Tarihi açıdan da önemli bir yer. Görev yaptığımız süre boyunca ilimizi turizm bakımından üst seviyelere getireceğiz. Şenlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise vatandaşların eğlenmesi için böyle bir şenliğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Geçen haftalarda tiyatro festivali düzenlediklerini anımsatan Özdemir, "Bu şenliklerin devamı gelecek, yakında dondurma ve gastronomi festivalimiz olacak. Kentin sosyal ve kültürel hayatını artırmak için bu festivalleri yapıyoruz. Şehrin tanıtımı açısından da çok önemli." diye konuştu.

Çİftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel de şenliğin ilçeye ve şehre hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Şenlik 2 gün devam edecek.

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