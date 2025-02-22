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Yaşam

Van'daki Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Orhan Sağlam  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Van'daki Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı Fotoğraf: Orhan Sağlam/AA

Van

Kentte iki gündür belli aralıklarla süren yağışla merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezinde kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaştı.

Birinci etabı kullanıma açılan merkeze gelen kayakseverler, uzun süre sonra Van Gölü manzarasına karşı kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve çocuklar, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kayak merkezine gelen Zeynep Üstün, sezonun açılmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Uzun zamandır kayak merkezinin açılmasını beklediğini belirten Üstün, "Kayak merkezinin olduğu mahallede yaşıyorum. Dört gözle bugünü bekliyorduk. Açıldığını öğrendiğimiz gibi kayak malzemelerimizi alıp geldik. Ailemle birlikte çok eğleniyoruz. Kar yağışı sonrası zemin kayak için uygun hale geldi. Tüm kayakseverleri buraya bekliyoruz." dedi.

Çocuklarıyla gelen Yeşim Başar ise "Kayak merkezinin açılmasını uzun zamandır bekliyorduk. Kış sezonu boyunca çocuklarım kayak merkezine gitmeyi istiyorlardı. Burası açılmasaydı kayak için başka şehirlere gidecektik. Açılması bizleri mutlu etti." diye konuştu.

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