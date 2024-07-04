Dolar
32.56
Euro
35.20
Altın
2,358.62
ETH/USDT
3,130.50
BTC/USDT
57,917.00
BIST 100
10,872.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, vakfın Maslak’taki merkezinde düzenlenen toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Cihan Okur  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Samsun

Şeyhcui Mahallesi Kurubaraj mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Yangının söndürülmesi için Amasya Belediyesi itfaiyesi ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında ek zam çıktı" iddialarını yalanladı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-20" operasyonlarında 29 ilde 108 şüpheli yakalandı
Çorum'da otomobil aldıkları kişiyi tehdit ettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
TÜRSAB'dan Orta Doğulu turistlere tehdide kınama

Benzer haberler

Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Antalya ormanlarının "üçüncü gözü" gözetleme kuleleri

Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı

Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı
Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet