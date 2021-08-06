Euro
10.13
Dolar
8.59
BIST 100
1,434.23
Altın
1,797.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Esenyurt’ta bulunan lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya

Pakistan'da camilerde Türkiye için dua edildi

Pakistan'da camilerde Türkiye’deki orman yangınlarının bir an önce son bulması için dua edildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 06.08.2021
Pakistan'da camilerde Türkiye için dua edildi

İslamabad

Başkent İslamabad’ın simgelerinden Faysal Camisi’nde cuma namazı sırasında Türkiye için eller semaya kaldırıldı.

Duada Türkiye’deki orman yangınlarının bir an önce son bulması ve hayatını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulunuldu.

İslamabad başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde de camilerde Türkiye için dua edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil
Kovid-19'la mücadele kapsamında 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Pakistan'da camilerde Türkiye için dua edildi

Pakistan'da camilerde Türkiye için dua edildi

Türkiye'de 2003'ten bu yana 5,4 milyar fidan toprakla buluşturuldu

Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı

Göçmen kuşların durağı Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor

Göçmen kuşların durağı Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor
54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı

54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Kurak adayı binlerce ağaçla yeşillendiren 'Robinson Ziya'nın yüreği yanan ormanlara sızlıyor

Kurak adayı binlerce ağaçla yeşillendiren 'Robinson Ziya'nın yüreği yanan ormanlara sızlıyor