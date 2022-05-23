Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Mersin
Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Tisan Yarımadası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.
Dalaman Çayı'nın yakınında bulunan Sukısığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.