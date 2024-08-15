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Amasya'da HES alanında heyelan

Taşova ilçesine bağlı Kavaloluğu köyündeki heyelanda Yaprak HES sahasındaki su kontrol odalarının bulunduğu alan zarar gördü.

Cihan Okur  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Amasya'da HES alanında heyelan

Amasya

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Yaprak Hidroelektrik Santrali (HES) alanında meydana gelen heyelan hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Kavaloluğu köyü sınırlarındaki Gök Deresi üzerinde bulunan HES alanında heyelan meydana geldi.

İşçilerin istirahat saatinde yaşanan heyelanda yaralanan olmazken, santralin su kontrol odaları ve su iletim boruları zarar gördü.

Heyelanın ardından HES sahasındaki çalışmalar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için durduruldu.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, yaşanan olay nedeniyle hasar gören su iletim boruları dışında herhangi bir zarar ve kaybın söz konusu olmadığı, muhtemel durumlara karşı tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaşanan heyelan herhangi bir yerleşim yeri için bir risk oluşturmuyor. Hasarın giderilmesi için Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinasyonunda uzman ekiplerimizle gerekli incelemeler titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.


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Amasya'da HES alanında heyelan

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