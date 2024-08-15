Mersin'de 4 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada başlayan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin
Orman Bölge Müdürlüğünce insansız hava aracıyla (İHA) yapılan kontrollerde, İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlardan duman yükseldiği belirlendi.
İhbar üzerine bölgelere Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 noktadaki yangınlar söndürüldü.
Ormanlık alanlarda soğutma çalışması yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.