Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Mert Cantürk
14 Ağustos 2026•Güncelleme: 14 Ağustos 2026
Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunuslarla karşılaştı. Aniden ortaya çıkan dört yunus, tekneyle yarışmaya başladı.
Turistler, dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunusları izledi, alkışlayarak sevinç gösterisinde bulundu.
Eğlenceli görüntülerin yaşandığı olayda yunuslar, bir süre sonra teknenin yanından ayrıldı.
Tekneye eşlik eden yunusların görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.