İletişim Başkanlığı, "Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Medya Programı" düzenliyor

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası medya mensuplarının, kökleri Anadolu'da teşkil eden ve zaman içinde Balkanlar başta olmak üzere farklı coğrafyalara yayılmış ortak bir kültürel ve inanç mirası taşıyan Bektaşiliğin köklerine inme fırsatı sunacak program, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan olmak üzere 6 farklı ülkeden 20 basın mensubunu bir araya getiriyor.

İki gün sürecek program kapsamında katılımcılar bugün, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilecek Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliklerine katılıyor.

Programın ikinci gününde ise katılımcılar, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenecek basın buluşmasına katılacak.

Basın buluşmasında Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, uluslararası basın mensuplarına bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Basın buluşmasının ardından ise Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi ziyareti gerçekleştirilecek.