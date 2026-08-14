AK Parti'li Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın hem ilgisinin hem desteğinin sonucu olarak tüm illerde Süper Lig'de olarak takımlarımız bu noktada müthiş bir altyapıyı değerlendirecekler. " dedi.

AK Parti'li Kasapoğlu, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu AK Parti'li Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın hem ilgisinin hem desteğinin sonucu olarak tüm illerde Süper Lig'de olarak takımlarımız bu noktada müthiş bir altyapıyı değerlendirecekler. " dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün başlayacak Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sporun, fiziksel mücadelenin ötesinde bir güç olduğuna, bu kapsamda futbolun sahada yaşanan mücadelenin yanında ekonomik ve sosyal anlamda çok güçlü bir endüstri olduğuna işaret eden Kasapoğlu, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona ilişkin temennilerini dile getirdi.

Kasapoğlu, "Sahada kora kor rekabetin keyifli bir şekilde yaşanacağı, aynı zamanda saha dışında da ebedi dostlukların yarınlara uzanacak şekliyle güçleneceği çok keyifli, fair play ruhuna uygun bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Yeni sezonun, Türk futbolunun daha üst seviyelere taşınması adına yeni bir başlangıç olmasını dileyen Kasapoğlu, takımların hem ulusal hem de uluslararası anlamda Türkiye'yi güçlü bir şekilde temsil etmelerini temenni etti. Kasapoğlu, futbol kulüplerine başarı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, Arca Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in yöneticileri, teknik heyetleri ve sporcularını kabul ettiğini anımsatan Kasapoğlu, kabulde kendisinin de yer aldığını belirtti.

Üç futbol kulübünü üst lige çıkmaları nedeniyle tebrik eden Kasapoğlu, Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek diğer takımlara da başarı diledi.

"Sporu futboluyla, diğer branşlarıyla seven, takip eden ve destekleyen bir lider"

Kasapoğlu, son çeyrek asırda her alanda olduğu gibi sporda da büyük bir devrim gerçekleştirildiğini vurgulayarak tesisleşme ve altyapı yatırımlarına işaret etti. Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız sporun en merkezinden gelen bir isim. Sporu futboluyla, diğer branşlarıyla seven, takip eden ve destekleyen bir lider. Bu, ülkemiz için çok ama çok kıymetli bir avantaj. Spor ülkesi olma yönünde, tüm branşlarda iddia sahibi olma yönünde çok kıymetli bir avantaj. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisiyle birlikte yakın desteğini her daim gördük.

Her iktidar dönemimizde yeni hamleleri, yeni çalışmaları ve bu anlamda yeni devrimleri hep birlikte yaşadık. Cumhurbaşkanımız, her yıl hem kulüplerimizi hem diğer branşlarda sporcularımızı hem yakından takip ediyor hem de zaman zaman onları Külliye'de ağırlıyor, farklı mekanlarda bir araya geliyor. Bu yakın takip, hakikaten aynı zamanda destekle bir süreci yönetiyor. Dün de yine aynı çerçevede Süper Lig'imize yükselen Amedspor, Çorumspor ve Erzurumspor Külliyemizde ağırlandılar. Biz de Cumhurbaşkanımızla birlikte oradaydık ve hakikaten Cumhurbaşkanımızın tüm kulüplerimize olan yakın ilgisini bir kez daha hep birlikte gözlemledik, şahit olduk. Dolayısıyla bu çerçevede sezon başlamadan Cumhurbaşkanımızın da yeni sezona dair temennilerini hep birlikte kendisinden dinledik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, sporun her branşına, sporcularımızın her birine olan ilgisi, yakın takibi ve desteği nedeniyle teşekkür ediyorum.

"İşte Cumhurbaşkanımızın spor vizyonu"

Türkiye'nin diğer branşlarda olduğu gibi futbolda da muhteşem bir altyapıya sahip olduğunun altını çizen Kasapoğlu, Türkiye'nin dünyanın en genç statlarına sahip olduğunu kaydetti. Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte Ankara'mızda, Türkiye'nin yeni stadı önümüzdeki günlerde bitecek. Diğer illerimizde, camialarımıza yakışır şekilde, altyapısıyla, kapasitesiyle, zeminiyle her yönüyle dört dörtlük statlar var. İşte Cumhurbaşkanımızın spor vizyonu. Sadece spora olan ilgisi değil. İlgi yetmiyor, onu destekle taçlandırmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın hem ilgisinin hem desteğinin sonucu olarak tüm illerde Süper Lig'de olarak takımlarımız bu noktada müthiş bir altyapıyı değerlendirecekler. Temenni ediyorum ki hem Süper Lig'e çıkan takımlarımız hem diğerleri bu eşsiz altyapının vesilesiyle yeni adımlar atsınlar, yeni başarılara ülkemiz adına, şanlı bayrağımız adına yelken açsınlar. Her birine başarılar diliyorum."

"Sadece dünün hikayesi değil, daha güçlü yarınlara olan da bir yürüyüş"

Kasapoğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne değinerek, çeyrek asrın dünya demokrasi literatüründe rastlanmayan bir süreç olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Her defasında milletimizin desteğini artırarak daha güçlü bir şekilde vatandaşın ilgisine mazhar olan bir hareket. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hareketinin hakikaten bu demokrasi destanını her gün, her seçim güçlendirerek yazması, aynı zamanda bu sivil inisiyatifi eşsiz hizmetlerle taçlandırması her alanda, vatandaşımızın refahını, ülkemizin standartlarını yükseltmesi başlı başına eşsiz bir olgu. Sadece dünün hikayesi değil, daha güçlü yarınlara olan da bir yürüyüş. Tabii ki demokrasi tarihi açısından, dünya literatüründe çok özel bir yere sahip bir süreç. Çeyrek asır, dile kolay, bu süreçte en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum, nice yıllar diliyorum. Ülkemiz ve insanlık adına nice hayırlı sonuçları birlikte yürüteceğimiz yeni başlangıçlar, yeni atılımlar, yeni hamleler diliyorum. Çeyrek asrımız, 25. yılımız kutlu olsun."