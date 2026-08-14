Rusya: AB'nin gemilerini hedef alacağız

Bakan Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumuna verdiği röportajda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

AB'nin Rus ticari gemilerini denetleme kararını değerlendiren Lavrov, Brüksel'in, Rusya'nın küresel pazarlarda gelir elde etme imkanlarını sınırlandırmaya çalıştığını söyledi.

Lavrov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AB'nin kurallarına uymayan tüm gemiler, 'gölge filo' olarak ilan ediliyor. Bu çok tehlikeli bir yol, çünkü onlar (Avrupalılar) kendi kararlarının uluslararası hukukun üstünde olduğunu savunuyor. Gemilerin durdurulmasına, gemilerdeki yüklere de el konularak satılmasına, elde edilen gelirin de Ukrayna'ya Nazi rejimini güçlendirmek için verilmesine izin verildi."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in buna karşılık verileceğini bildirdiğine dikkati çeken Lavrov, "Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz. Soygunculuk ve korsanlığı resmi politika olarak ilan eden ülkelerin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren gemiler hedef alınacak." dedi.

"ABD'den sorularımıza yanıt bekliyoruz"

Lavrov, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in, Rusya'yı ziyaret etmeleri ihtimaline ilişkin, "Onlarla konuşmaktan vazgeçmedik. Onlar, buraya geldiğinde Putin tarafından kabul edileceğini biliyorlar. Neyle gelecekleri önemli." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya Rus sivil altyapılarına saldırı düzenleme konusunda istihbarat bilgileri sağladığına dikkati çeken Lavrov, "ABD'ye bununla ilgili bazı sorular ilettik. Bu sorulara yanıt bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın Kiev'e askeri destek sağladığına, bunu engellemek için sert adımlar attıklarını vurgulayan Lavrov, "Bazıları, bunu derhal durdurmaya çağırıyor. Böyle olmaz, uzun vadeli, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm bulunduğunda ancak durmalıyız." dedi.

Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Ukrayna'ya askeri destek verilmesine ilişkin bir belge imzalamasına dair, "Vucic'in durumu zor. Vucic, deneyimli bir siyasetçi ve Avrupa entegrasyonuna bağlı. Bu aşamada AB onunla alay ediyor, adeta şantaj yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, mevcut Japonya yönetiminin ABD ile birlikte ülkeyi askerileştirdiğini söyledi.

"Türkiye, Karadeniz'in istikrarlı olmasından yana"

Türkiye'nin, Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuk rolünü yeniden üstlenmesi ihtimalini de değerlendiren Lavrov, Ankara'nın Rusya ile iyi ilişkileri sürdürme niyetinde olduğunu vurguladı.

Rusya ve Türkiye arasında ekonomi alanında çok sayıda ortak proje, tarihte de birçok ortak nokta bulunduğuna işaret eden Lavrov, "Bunlar, Kafkaslar ve Karadeniz. Türkiye, gerçekten Karadeniz'in istikrarlı olmasından yana. Türk meslektaşlarımız yine, gemilerin saldırılara hedef olmaması konusunda anlaşmaya varılması gerektiğini söylüyor. Ancak bunu başlatan biz değiliz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) daha önce Türk yük gemilerine ve Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) altyapısına saldırılar düzenlediğini ve Amerikan enerji şirketlerinin gemilerinin hedef alındığını hatırlatan Lavrov, Türkiye ve ABD’nin Kiev’i uyardığını anlattı.

Bakan Lavrov, "Bu çağrılara cevaben, Zelenskiy yönetimi, saldırıları durdurma sözü vermedi, Rusya ile ilişkili olmayan gemilere yönelik saldırıların durdurulacağına dair söz verdi." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Rusya arasındaki gündemin oldukça geniş olduğuna dikkati çeken Lavrov, "(İkili ilişkilerde) NATO üyeliği ve AB ile ilişkiler bağlamında artçı etkilerin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 15 gemiyi vurduk, 8 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 15 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 8-14 Ağustos'ta Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun, bu tarihlerde Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerinin yanı sıra ordu için kullanılan lojistik merkezleri, limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, "Hafta içinde, Ukrayna ordusu için kullanılan 7'si kuru yük gemisi, 5'i devriye botu, 2'si römorkör ve 1'i tanker toplam 15 gemi vuruldu." ifadesi yer aldı.

Ukrayna'da 8 yerleşim birimi ele geçirildi

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerlediği kaydedildi.

Ukrayna'da son bir haftada 8 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği aktarılarak "Harkiv bölgesindeki Vodyanoye, İvanovka ve Şçerbakovka, Zaporijya bölgesinde Novoye Pole, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Vasyutinskoye, Toretskoye, Petrovka ve Novonikolayevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.