ECOWAS: Batı Afrika'da yaklaşık 32 milyon kişi iklim krizi nedeniyle yerinden olabilir ECOWAS, iklim krizinin etkileri nedeniyle bölgede yaklaşık 32 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilebileceğini bildirdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), iklim krizinin etkileri nedeniyle bölgede yaklaşık 32 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilebileceğini, iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi için ise 294 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

ECOWAS Ekonomik İşler ve Tarım Komiseri Kalilou Sylla, Batı Afrika bölgesel karbon piyasası platformunun kurulmasına ilişkin Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen çalıştayda konuştu.

Sylla, Batı Afrika'nın iklim değişikliğine karşı dünyanın en kırılgan bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgede sıcaklıkların 2050'ye kadar 1,5 ila 3 derece artmasının beklendiğini belirten Sylla, iklim krizinin milyonlarca Batı Afrikalıyı yerinden edebileceği uyarısında bulundu.

Sylla, iklim krizinin etkileri nedeniyle bölgede yaklaşık 32 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilebileceğini ifade ederek, iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi için ise 294 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Bu durumun bölgesel ölçekte ortak hareket edilmesini zorunlu kıldığına dikkati çeken Sylla, üye ülkelerin iklim hedeflerini yükseltmesiyle finansman açığının daha da büyüdüğünün altını çizdi.

Batı Afrika karbon piyasalarındaki potansiyelini kullanamıyor

Sylla, Batı Afrika'nın karbon piyasalarında önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, bölgede 350 milyon hektardan fazla tarım arazisinin yanı sıra geniş ormanlık alanlar, mangrov ekosistemleri ve bozulan arazilerin yeniden kazanılması için büyük imkanlar bulunduğunu belirtti.

Bu varlıkların yüksek bütünlüğe sahip karbon kredileri üretmek için kullanılabileceğini ifade eden Sylla, buna rağmen bölgenin uluslararası karbon piyasalarında yeterince temsil edilmediğini söyledi.

Sylla, düzenleyici boşluklar, teknik kapasite eksikliği, izleme sistemlerindeki yetersizlikler ve sertifikasyon sorunlarının bölge ülkelerinin karbon piyasalarından daha fazla faydalanmasını engellediğini kaydetti.

Kalilou Sylla, çalıştay katılımcılarına taslak çerçeveyi ayrıntılı biçimde inceleyerek yatırımcılar açısından güvenilir, şeffaf ve cazip bir platform oluşturulmasına katkı sunmaları çağrısında bulundu.