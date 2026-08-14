ABD yakıt ikmal uçakları nedeniyle İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların aksadığı bildirildi İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu ABD yakıt ikmal uçaklarının hareketliliği nedeniyle uçuşlarda aksama yaşandığı belirtildi.

İsrail Havalimanları İdaresi, ABD askeri yakıt ikmal uçaklarının sivil uçuşlarda gecikmelere ve yoğun hava trafiğine neden olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'ndaki yoğun hava trafiğine ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının kalkışlarının da eklenmesiyle tıkanıklık yaşandığı aktarıldı.

Gün boyunca yapılması planlanan uçuşların kısa zaman aralıklarına sıkıştığı ve 90 uçuşun 3 saat içinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Özellikle bugün 90 bin yolcunun havalimanını kullanacağı ve yoğun bir tıkanıklığın beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, basındaki haberlerin aksine havalimanı personeliyle ilgili sorun yaşanmadığı ve grev olmadığı ileri sürüldü.

İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda son günlerde oluşan yoğunluk nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanırken, bagajların zamanında yüklenememesi, yolcuların uçaklarda ve bagaj teslim alanlarında saatlerce beklemesine yol açtı.

İsrail basını, havalimanındaki yoğunluğun bagajlardan sorumlu personelin grev yapması nedeniyle yaşandığını iddia etmişti.