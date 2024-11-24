Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,302.90
BTC/USDT
96,798.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Alanya'da fırtına ev ve seralara zarar verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Mustafa Kurt  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Alanya'da fırtına ev ve seralara zarar verdi

Antalya

İlçede gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı kırsal kesimlerde 100 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Tosmur ve Oba mahallerinde bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Park halindeki arabalar düşen çatı ve ağaçlar nedeniyle hasar gördü.

Fırtınanın etkili olduğu Avsallar, Uğrak, Yeşilöz, Aliefendi, Elikesik ve Akçatı mahallerinde ise çok sayıda serada hasar oluştu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine, zarar gören seralarda incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Fırtınanın yüksek kesimlerde 100 kilometre, iç kesimlerde ise 70 kilometre hıza eriştiğini aktaran Göktepe, "Sabah saatlerinde yıkım ile ilgili ihbarlar gelmeye başladı. Şu ana kadar 50'e yakın ihbar aldık. İlk incelemelerde 50 dönümlük serada tarım ürünlerinin zarar gördüğünü belirledik. Üreticilerimizden can güvenliğini ön planda tutmalarını, fırtına saatlerinde seralarda bulunmamalarını istiyoruz." dedi.

Göktepe, hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, üreticilerin ekonomik zararını azaltmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortasını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri-Sivas kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Alanya'da fırtına ev ve seralara zarar verdi

Benzer haberler

Alanya'da fırtına ev ve seralara zarar verdi

Alanya'da fırtına ev ve seralara zarar verdi

İngiltere'yi etkisi altına alan Bert Fırtınası sel, elektrik kesintisi ve ulaşımda aksamalara yol açtı

Antalya'da hortum ile sağanağın zarar verdiği sera ve evler görüntülendi

İngiltere'de Bert Fırtınası nedeniyle "çoklu tehlike" uyarısı yapıldı

İngiltere'de Bert Fırtınası nedeniyle "çoklu tehlike" uyarısı yapıldı
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Antalya'da hortum ve kuvvetli sağanak seralara zarar verdi

Antalya'da hortum ve kuvvetli sağanak seralara zarar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet