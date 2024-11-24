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Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Valilik, vatandaşları ve sürücüleri zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

Sinan Doruk  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle kuzey ilçelerde Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Göksun'da yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde de kar ve tip etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşıma kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Edebiyat Yolu'nda ve Tekir Mahallesi'nde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, tır ve araçların geçişine izin vermiyor.

Fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Onikişubat ilçesinde Süleymanşah Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi.

Ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş Valiliği, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Göksun-Kayseri arası (Püren Geçidi) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar trafiğe kapalı durumda. İlimiz genelinde kar yağışı, şiddetli sağanak ve fırtına etkili olmaktadır. Güvenli ulaşımı sağlamak için görevli tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Lütfen zorunlu olmadıkça yola çıkmayalım." ifadelerine yer verdi.

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