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DSİ'ye 515 işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
DSİ'ye 515 işçi alınacak

Ankara

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini belirten Yumaklı, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.

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