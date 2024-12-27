Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,626.75
ETH/USDT
3,407.40
BTC/USDT
96,583.00
BIST 100
10,029.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda konuşuyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Elmadağ'da, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan İbrahim Özdemir'in adının verildiği Sevgi Butiği’nin açılışında konuşuyor.
logo
Gündem

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar beklendiğini duyurdu.

Hasan Hüseyin Kul  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ile Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, özellikle kuzeyden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyrazın, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor.

Yağışların ise gün boyu aralıklarla süreceği, 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli karın etkili olacağı öngörülüyor.

Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İklim değişikliği 2024'te 41 gün daha fazla "tehlikeli sıcak" gün yaşanmasına yol açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İslahiye'de sahipsiz köpeğin çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

Benzer haberler

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

Sagalassos Antik Kenti kar yağışıyla beyaza büründü

Bazı şehirlerde kar ve sis etkili oldu

Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Hakkari'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Hakkari'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Adıyaman'da sağanak, Darende ve Çelikhan'da kar yağışı etkili oluyor

Adıyaman'da sağanak, Darende ve Çelikhan'da kar yağışı etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet